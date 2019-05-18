2019-05-18T08:16:40+03:00
Общество

Памятник Солдату-победителю установят в Челябинске

Монумент откроют 22 июня
Лидия ПЕСКОВА
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Памятник установят поисковики. Фото: минобр Челябинской области.Памятник установят поисковики. Фото: минобр Челябинской области.
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Еще один памятник, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне, появится в Челябинске. Монумент Солдату-победителю откроют на территории образовательного центра № 2, который находится на улице Скульптора Головницкого, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

Памятник установят в рамках всероссийского проекта «Дорога к обелиску». Организаторами акции выступают региональное отделение Поискового движения России и Российское военно-историческое общество.

— Новый мемориал станет знаковым местом для проведения исторических акций и военно-патриотических мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, — замечает член Общественной палаты Челябинской области Антон Шарпилов.

Мемориал откроют 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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