Памятник Солдату-победителю установят в Челябинске
Еще один памятник, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне, появится в Челябинске. Монумент Солдату-победителю откроют на территории образовательного центра № 2, который находится на улице Скульптора Головницкого, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.
Памятник установят в рамках всероссийского проекта «Дорога к обелиску». Организаторами акции выступают региональное отделение Поискового движения России и Российское военно-историческое общество.
— Новый мемориал станет знаковым местом для проведения исторических акций и военно-патриотических мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, — замечает член Общественной палаты Челябинской области Антон Шарпилов.
Мемориал откроют 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU