2019-05-18T08:36:29+03:00
Общество

На площади Революции можно бесплатно узнать возраст сосудов и пройти маммографию

В центре Челябинска начала работу «Территория здоровья»
Лидия ПЕСКОВА
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Врачи примут вас без талонов.Врачи примут вас без талонов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 18 мая, на площади Революции снова будут бесплатно консультировать доктора. Медики открывают свежую серию профилактических встреч на свежем воздухе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Эта субботу посвящена Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Посетители «Территории здоровья» смогут пройти обследование по определению возраста сосудов, получить рекомендации кардиолога, а также проверить исправность работы домашних тонометров. В этот же день женщины смогут пройти маммографию.

— В прошлом году, из 50 женщин, сделавших у нас маммографию, у 46 нашли патологию. Поэтому мы приглашаем дм старше 40 лет пройти обследование на маммографе, — говорит главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

В воскресенье, 19 мая, на площади Революции пройдет массовая акция «Знать. Помнить. Действовать», приуроченная ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. На месте будут работать два мобильных пункта тестирования на ВИЧ, где можно бесплатно, быстро и анонимно проверить здоровье.

Напомним, «Территория здоровья» будет работать каждую субботу и воскресенье с 18 мая по 2 июня с 10.00 до 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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