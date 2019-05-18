Клиенты утопили каршеринговую машину в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-18T11:30:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 18 мая, фотограф из Челябинска Ксения Василек отправилась на пробежку. И обнаружила на берегу Шершней необычный сюжет: завязший в озере автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании.

— Обнаружили сегодня утром на пробежке. Муж говорит, что видел, как в ту сторону проехал Урамобиль. Может быть, проверяли этот. А может, это та самая машина и была. Когда мы добежали до водоема, рядом уже никого не было, — рассказала Ксения.

Каршеринговые машины — это автомобили, которые можно взять на прокат с поминутной оплатой. Судя по фото, кто-то серьезно нарушил сроки возврата автомобиля. Машина утонула между «Малиновкой» и «Белым хутором».

Обычно часть расходов при ДТП на дорогах с каршеринговой машиной оплачивают по страховке. Но если выяснят, что клиент находился в состоянии опьянения, передал машину посторонним лицам или покинул место аварии, ему выставят полную сумму ремонта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU