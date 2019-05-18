Бывший сослуживец Текслера возглавит главный телеканал Челябинской области
Власти Челябинской области не будут продлевать договор с директором Областного телевидения Олегом Дубровиным. На его место уже в июне придет бывший сослуживец Алексей Текслера по Норильску 36-летний Олег Гербер, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Олег Гербер родом из Красноярска. Учился в Норильском индустриальном институте, по образованию металлург. Вместе с нынешним главой региона он работал в администрации «Норильска», а также в золотодобывающей компании «Полюс Золото». Сейчас Олег Гербер является директором компании «Полюс Золото» по работе с государственными органами.
Контракт Олега Дубровина истекает 1 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU