Бывший сослуживец Текслера возглавит главный телеканал Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-18T12:09:18+03:00

Судя по профилю Олега Гербера в социальных сетях, он обожает своих детей и машины. Фото: соцсети.

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Власти Челябинской области не будут продлевать договор с директором Областного телевидения Олегом Дубровиным. На его место уже в июне придет бывший сослуживец Алексей Текслера по Норильску 36-летний Олег Гербер, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Олег Гербер родом из Красноярска. Учился в Норильском индустриальном институте, по образованию металлург. Вместе с нынешним главой региона он работал в администрации «Норильска», а также в золотодобывающей компании «Полюс Золото». Сейчас Олег Гербер является директором компании «Полюс Золото» по работе с государственными органами.

Контракт Олега Дубровина истекает 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU