2019-05-18T13:06:39+03:00
Общество

Уроженец Челябинска «отжал» у Урганта велосипед

Популярный ведущий пообещал подарить велик Александру Палю
Лидия ПЕСКОВА
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Александр Паль и Иван Ургант. Фото: Первый канал.Александр Паль и Иван Ургант. Фото: Первый канал.
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В пятницу, 17 мая, в прямой эфир программы «Вечерний Ургант» пришел уроженец Челябинска актер Александр Паль.

Оказалось, что Александр и Иван оба увлечены велосипедным спортом. Год назад Ургант пообещал Александру подарить один из своих спортивных велосипедов. А Александр, придя на программу, не преминул его «отжать».

После серии шуток на тему дружбы и любви к велосипедам известный ведущий заметил, что отдаст Александру велосипед известного велогонщика, но при условии, что Паль приедет за ним в Италию.

Александр Паль — российский актер театра и кино. Лауреат кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль, награду онг получил за фильм «Тряпичный союз». На Московском международном кинофестивале 2016 года награжден специальной премией Chopard Talent Award — самому талантливому и перспективному молодому актеру. На шоу Урганта Александр был приглашен как актер, исполняющий главную роль в новом сериале «Толя робот» .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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