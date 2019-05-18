Житель Челябинска отрезал голову собутыльнице
Жестокое убийство произошло в ночь на четверг, 16 мая. Житель Челябинска сначала убил, а потом обезглавил свою сожительницу, сообщает Следственный отдел по Тракторозаводскому району.
Трагедия разыгралась в одном из общежитий на проспекте Ленина. Мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки. Как это водится, когда оба были уже под градусом, началась ссора. Она закончилась преступлением.
Сначала мужчина с ножом набросился на подругу. А когда понял, что лишил ее жизни, отрезал собутыльнице голову. Возможно, он планировал расчленить и спрятать тело, но не смог довести задуманное до конца.
Подозреваемый уже задержан и находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU