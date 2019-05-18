2019-05-18T13:28:25+03:00
Происшествия

Житель Челябинска отрезал голову собутыльнице

Убийство произошло в общежитии
Лидия ПЕСКОВА
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Подозреваемый уже в СИЗО.Подозреваемый уже в СИЗО.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жестокое убийство произошло в ночь на четверг, 16 мая. Житель Челябинска сначала убил, а потом обезглавил свою сожительницу, сообщает Следственный отдел по Тракторозаводскому району.

Трагедия разыгралась в одном из общежитий на проспекте Ленина. Мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки. Как это водится, когда оба были уже под градусом, началась ссора. Она закончилась преступлением.

Сначала мужчина с ножом набросился на подругу. А когда понял, что лишил ее жизни, отрезал собутыльнице голову. Возможно, он планировал расчленить и спрятать тело, но не смог довести задуманное до конца.

Подозреваемый уже задержан и находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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