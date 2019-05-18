Как в Петергофе: на окраине Челябинска можно бесплатно посмотреть шоу фонтанов

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-18T14:25:56+03:00

Люди даже не знают: то ли радоваться, то ли плакать. Фото: сообщество "Подслушано ЧМЗ".

Однако местные жители - против

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На улице Черкасской, которая расположена в Металлургическом районе города, неожиданно начали бить фонтаны. Толстые трубы водопровода пробило сразу в нескольких точках, рассказывают очевидцы.

Вода под мощным давлением бьет прямо в небо. Высота каждого из фонтанов достигает примерно пятого этажа.

— Петергоф какой-то, — иронизирует Илья Корнер.

К шоу фонтанов от коммунальщиков горожане отнеслись с юмором.

— Музыку добавьте, будут поющие! — пишет в соцсетях Дмитрий Бирюков.

— Автоматическая поливка деревьев, — комментирует Дмитрий Донос.

Но шутки шутками, а горожане уже вызвали аварийку и ждут сантехников, в силах которых остановить эту течь.

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ИСТОЧНИК KP.RU