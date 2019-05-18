На Южном Урале усилится ветер

СЕГОДНЯ 16:05 2019-05-18T16:05:45+03:00

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Ближайшая пара дней будет пасмурной и прохладной на Южном Урале, а вместе с тем в регионе усилится ветер. С таким предупреждением выступило в субботу, 18 мая, ГУ МЧС по Челябинской области.

— Днем в воскресенье, 19 мая, на территории области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В связи с этим повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем. Кроме того, повышается угроза перехода природных пожаров на населенные пункты. Из-за ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций и кровли и вал деревьев, — говорят в ведомстве.

В ночь на воскресенье, 19 мая, похолодает до +1…+6 градусов, днем синоптики обещают +8…+13 градусов тепла (в горах до +4…+9). В большинстве районов области, в том числе и в Челябинске, пройдут небольшие умеренные дожди.

Примерно такая же температура ждет южноуральцев в понедельник, 20 мая.

Синоптики обещают, что погода изменится в лучшую сторону только к концу следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU