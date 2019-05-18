В Магнитогорске разыскивают 12-летнего подростка с гитарой

СЕГОДНЯ 18:53 2019-05-18T18:53:15+03:00

Женя Иванов ушел из дома в пятницу вечером и до сих пор не вернулся

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Очередной школьник пропал в Челябинской области. На этот раз волонтеры и полиция разыскивают 12-летнего Евгения Иванова из Магнитогорска, сообщает поисковый отряд «Легион-СПАС».

По словам близких, ребенок ушел из дома вечером в пятницу, 17 мая. Домой Евгений до сих пор не вернулся.

Школьник не слишком высокого роста (148 см), плотного телосложения, у мальчика голубые глаза. Евгений был одет в темно-синюю олимпийку, синие джинсы, черную футболку, еды на ребенке черные с цветными шнурками. Скорее всего, при себе у него была зачехленная гитара.

Если вы знаете, где находится мальчик, позвоните по телефонам: 8-908-58-46-460, 8-90-90-977-260 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU