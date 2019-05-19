Южноуральцы обнаружили змеиное гнездо около железнодорожной станции
Огромный клубок змей сняли на видео жители города Сим Челябинской области. Десятки пресмыкающиеся грелись на солнце неподалеку от железнодорожной станции «Симская». На кадрах отчетливо видно, как десятки змей сбились в клубок. Услышав человеческие шаги, некоторые уползли.
Зловещее «кино» автор видео отдал в редакцию местной газеты.
Как сообщает «Стальная искра», качество съемки не позволяет определить вид змей. Издание отмечает, что с приходом теплой погоды многие жители Ашинского района все чаще замечают рептилий возле своих домов,
По словам экспертов такая активность змей связана с ранней и достаточно жаркой весной. Когда змеи просыпают у них начинается брачный период. Извивающийся клубок рептилий — это не что иное, как змеиная свадьба.
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ИСТОЧНИК KP.RU