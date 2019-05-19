2019-05-19T09:49:06+03:00
Общество

Южноуральцы обнаружили змеиное гнездо около железнодорожной станции

Пресмыкающиеся заполонили запад Челябинской области
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Стальная искра"Фото: vk.com "Стальная искра"
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Огромный клубок змей сняли на видео жители города Сим Челябинской области. Десятки пресмыкающиеся грелись на солнце неподалеку от железнодорожной станции «Симская». На кадрах отчетливо видно, как десятки змей сбились в клубок. Услышав человеческие шаги, некоторые уползли.

Зловещее «кино» автор видео отдал в редакцию местной газеты.

Как сообщает «Стальная искра», качество съемки не позволяет определить вид змей. Издание отмечает, что с приходом теплой погоды многие жители Ашинского района все чаще замечают рептилий возле своих домов,

По словам экспертов такая активность змей связана с ранней и достаточно жаркой весной. Когда змеи просыпают у них начинается брачный период. Извивающийся клубок рептилий — это не что иное, как змеиная свадьба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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