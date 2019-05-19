В Челябинскую область в конце мая вернулась зима
Разгул стихии запечатлели жители нескольких районов области. В ночь на 19 мая снег засыпал трассу под Златоустом. В городе белыми хлопьями запорошило дворы. Проснувшись утром, златоустовцы увидели в окна зимнюю картинку. Заснеженные фото также публикую жители Тракторозаводского района Челябинска.
Златоуст. Автор фото: Яна Шабалина
— На Северо-Западе снега не было. Однако, на нас обрушился град, — пишут в социальных сетях челябинцы.
Прогнозы синоптиков не радуют. Холодный фронт задержится на Южном Урале еще на неделю. В некоторых районах области пройдет снег с дождем.
Днем 19 мая в Челябинской области ожидается резкое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом южноуральцев предупреждают спасатели. В экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU