В Челябинскую область в конце мая вернулась зима

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-19T10:57:00+03:00

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Разгул стихии запечатлели жители нескольких районов области. В ночь на 19 мая снег засыпал трассу под Златоустом. В городе белыми хлопьями запорошило дворы. Проснувшись утром, златоустовцы увидели в окна зимнюю картинку. Заснеженные фото также публикую жители Тракторозаводского района Челябинска.

Златоуст. Автор фото: Яна Шабалина

— На Северо-Западе снега не было. Однако, на нас обрушился град, — пишут в социальных сетях челябинцы.

Прогнозы синоптиков не радуют. Холодный фронт задержится на Южном Урале еще на неделю. В некоторых районах области пройдет снег с дождем.

Днем 19 мая в Челябинской области ожидается резкое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом южноуральцев предупреждают спасатели. В экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU