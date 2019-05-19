2019-05-19T10:57:00+03:00
Общество

В Челябинскую область в конце мая вернулась зима

Южноуральцы делятся в соцсетях снимками майского снегопада
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Челябинск. Автор фото Сергей Бобин vk.comЧелябинск. Автор фото Сергей Бобин vk.com
Изменить размер текста:

Разгул стихии запечатлели жители нескольких районов области. В ночь на 19 мая снег засыпал трассу под Златоустом. В городе белыми хлопьями запорошило дворы. Проснувшись утром, златоустовцы увидели в окна зимнюю картинку. Заснеженные фото также публикую жители Тракторозаводского района Челябинска.

Златоуст. Автор фото: Яна Шабалина

Златоуст. Автор фото: Яна Шабалина

— На Северо-Западе снега не было. Однако, на нас обрушился град, — пишут в социальных сетях челябинцы.

Прогнозы синоптиков не радуют. Холодный фронт задержится на Южном Урале еще на неделю. В некоторых районах области пройдет снег с дождем.

Днем 19 мая в Челябинской области ожидается резкое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом южноуральцев предупреждают спасатели. В экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Южноуральцы обнаружили змеиное гнездо около железнодорожной станции
В Магнитогорске разыскивают 12-летнего подростка с гитарой
На Южном Урале усилится ветер
Как в Петергофе: на окраине Челябинска можно бесплатно посмотреть шоу фонтанов
Житель Челябинска отрезал голову собутыльнице
Уроженец Челябинска «отжал» у Урганта велосипед
Мотоциклист выжил после столкновения с газовозом в Челябинске
Бывший сослуживец Текслера возглавит главный телеканал Челябинской области
Клиенты утопили каршеринговую машину в Челябинске
На площади Революции можно бесплатно узнать возраст сосудов и пройти маммографию
Памятник Солдату-победителю установят в Челябинске
Из-за аварии на трассе Челябинск-Курган затруднено движение у Шумихи
Сбежали Дуня и Соня. Сотрудники национального парка в Челябинской области объявили в розыск двух лосих
Челябинцев предупреждают о похолодании
Электроопора, упавшая на дорогу, парализовала движение на Свердловском проспекте в Челябинске
В Златоусте несет службу полицейская суперсобака
В Челябинской области газифицированный жилой дом может рухнуть
В Челябинске возле жилого дома пешеходов оставили без тротуара
В Челябинске красят разломанные бордюры
В Челябинске поставили «забор» из дорожных знаков
В Челябинской области обсуждают девушку, которая вышла вынести мусор в кружевном белье
Жители Челябинска звонят по объявлению о работе и лишаются денег
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр