Юрист из Челябинска поможет отцу Вани Фокина вернуть водительские права

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-19T14:01:01+03:00

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Папа, выжившего под завалами в Магнитогорске Вани Фокина, для защиты в суде нанял челябинского юриста Евгения Шевчука. Магнитогорец надеется, что опытный адвокат поможет ему вернуть водительское удостоверение, которое у Фокина отобрали за езду в нетрезвом виде.

На суде по лишению прав юрист отметил ряд нарушений в действиях полицейских. Об этом Евгений Фокин рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте».

— Вчера было первое заседание. Моим защитником установлены следующие нарушения: отсутствует обязательная полугодовая корректировка алкометра, не верно указан адрес в административном материале, а также есть путаница во времени, — пишет отец Ванечки.

Пост Евгения Фокина получил множество откликов. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни осуждают автора за попытку избежать заслуженного наказания. Другие, наоборот, поддерживают и желают поскорее вернуть права.

Однако, окончательное решение примет суд. Следующее заседание отложили на 29 мая.

Напомним, Евгения Фокина поймали пьяным за рулем в конце апреля. Инспекторы ДПС остановили его во дворе жилого дома и отобрали права. Тогда Фокин утверждал, что всего лишь хотел переставить автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU