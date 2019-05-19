В Челябинской области такси с отвалившемся колесом врезалось в столб
Авария произошла в Миассе в ночь на 19 мая. На Тургоякском шоссе машина «Яндекс такси» с пассажирами вылетела с проезжей части и протаранила бетонный столб.
По словам очевидцев, у иномарки во время движения отлетело левое переднее колесо. После чего автомобиль резко развернуло вправо и выбросило с дороги.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС водитель автомобиля «Хендай Акцент» совершил наезд на опору освещения. Для ликвидации последствий ДТП потребовалась помощь спасателей.
Известно, что в момент аварии в салоне автомобиля находилась 17-летняя пассажирка. Девушка получила травмы.
В обстоятельствах дорожного происшествия сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU