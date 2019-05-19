На Южном Урале разыскивают извращенца, пристававшего к ребенку

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-19T17:17:56+03:00

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Полиция обращается к южноуральцам с просьбой помочь установить личность возможного педофила. Его подозревают в домогательстве к подростку.

Инцидент произошел 12 мая в Чебаркуле. Извращенец приставал ребенку на территории туберкулезного санатория. Его приметы стали известны благодаря камере видеонаблюдения, установленной в одном из магазинов.

— К совершению данного преступления причастен мужчина славянской внешности. Приметы: среднего роста, плотного телосложения, на голове лысина, волосы русые. На момент совершения преступления был одет в белую футболку, серые шорты, черные солнцезащитные очки, — говорится в ориентировке.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, просят обратиться в отдел МВД России «Чебаркульский» по телефону: 8-351-689-700 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU