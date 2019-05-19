В Челябинске семиклассница ранила себя ножом в школьном туалете
ЧП в одной из школ Калининского района произошло в минувшую пятницу, а стало известно о нем только 19 мая. Ученицу 7-го класса доставили в больницу с ножевым ранением.
По предварительной информации 14-летняя девочка порезала себя сама. Во время перемены она закрылась в школьном туалете, где ударила себя ножом в живот. Кто обнаружил раненую семиклассницу — неизвестно. Педагоги вызвали "скорую" и сообщили о случившемся в полицию.
— По данному факту проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Что заставило девочку нанести себе травму и откуда у нее взялся нож, пытаются выяснить следователи.
Известно, что врачи оказали школьнице необходимую медицинскую помощь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU