В Челябинской области обнаружили кладбище насекомых
В группе «Копейск [В]Теме» в VK опубликовали нетепичную для соцсетей фотографию. На стене дома детской рукой нацарапано слово «Похороны». А внизу — две малюсенькие «надгробные плиты» из камня. Одна из них выпилена в форме сердечка. И цветы разложены.
— Около подъезда дети сделали кладбище насекомых. Памятники посвящены фуфайке и майскому жуку, — подписал фото автор поста.
Действительно, на камешках-надгробьях написано «майский жук» и неизвестный «фуфайка». У подписчиков группы пост вызвал умиление. Взрослые люди вспомнили свое детство — когда каждая букашечка имела значение.
— А кто так в детстве не делал? — прокомментировала Татьяна Ильченко.
— Я думал, сейчас так уже никто не делает, — написал Сергей Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU