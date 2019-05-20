2019-05-20T04:02:02+03:00
Общество

В Челябинской области обнаружили кладбище насекомых

Южноуральцы сочли его очень милым
Ирина КАРЕЛИНА
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Кладбище насекомых. Фото: «Копейск [В]Теме» в VKКладбище насекомых. Фото: «Копейск [В]Теме» в VK
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В группе «Копейск [В]Теме» в VK опубликовали нетепичную для соцсетей фотографию. На стене дома детской рукой нацарапано слово «Похороны». А внизу — две малюсенькие «надгробные плиты» из камня. Одна из них выпилена в форме сердечка. И цветы разложены.

— Около подъезда дети сделали кладбище насекомых. Памятники посвящены фуфайке и майскому жуку, — подписал фото автор поста.

Действительно, на камешках-надгробьях написано «майский жук» и неизвестный «фуфайка». У подписчиков группы пост вызвал умиление. Взрослые люди вспомнили свое детство — когда каждая букашечка имела значение.

— А кто так в детстве не делал? — прокомментировала Татьяна Ильченко.

— Я думал, сейчас так уже никто не делает, — написал Сергей Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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