Волонтеры Челябинска собирают деньги, чтобы родителей пускали в реанимацию к детям

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-20T13:39:30+03:00

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Больше всего больному ребенку нужны не таблетки и капельницы, а мама. Но в России сложилась традиция — не пускать родителей в реанимацию детских больниц. Считается, что они могут занести инфекцию, а то и вовсе помешать медперсоналу.

— Это неправильно. Законы не запрещают родителям находиться с ребенком в реанимации. Поэтому мы хотим изменить сложившуюся практику, — говорит координатор проектов общественной организации «Солнечный день» Татьяна Кузнецова.

Волонтеры предложили минздраву проводить семинары для медперсонала на тему совместного пребывания родителей и детей. Первый семинар «Открытая реанимация» пройдет в июне 2019 года. Эксперты в области паллиативной помощи помогут родителям и докторам найти общий язык.

Участники семинара познакомятся с опытом ведущих зарубежных клиник. Медиков научат договариваться с родственниками маленьких пациентов. Врачи и медсестры узнают, как не допустить эмоционального выгорания на работе и как помочь родным в уходе за детьми.

На проведение семинара нужны 195 тысяч рублей. Эти деньги волонтеры надеются собрать на электронной площадке всероссийского портала «Добро». Челябинцев призывают поддержать акцию «Чтобы малыш был вместе с мамой».

ИСТОЧНИК KP.RU