2019-05-20T13:39:30+03:00
Общество

Волонтеры Челябинска собирают деньги, чтобы родителей пускали в реанимацию к детям

Пока доступ к маленьким пациентам жестко ограничен
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Малышам не хватает запаха и тепла мамы.Малышам не хватает запаха и тепла мамы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Больше всего больному ребенку нужны не таблетки и капельницы, а мама. Но в России сложилась традиция — не пускать родителей в реанимацию детских больниц. Считается, что они могут занести инфекцию, а то и вовсе помешать медперсоналу.

— Это неправильно. Законы не запрещают родителям находиться с ребенком в реанимации. Поэтому мы хотим изменить сложившуюся практику, — говорит координатор проектов общественной организации «Солнечный день» Татьяна Кузнецова.

Волонтеры предложили минздраву проводить семинары для медперсонала на тему совместного пребывания родителей и детей. Первый семинар «Открытая реанимация» пройдет в июне 2019 года. Эксперты в области паллиативной помощи помогут родителям и докторам найти общий язык.

Участники семинара познакомятся с опытом ведущих зарубежных клиник. Медиков научат договариваться с родственниками маленьких пациентов. Врачи и медсестры узнают, как не допустить эмоционального выгорания на работе и как помочь родным в уходе за детьми.

На проведение семинара нужны 195 тысяч рублей. Эти деньги волонтеры надеются собрать на электронной площадке всероссийского портала «Добро». Челябинцев призывают поддержать акцию «Чтобы малыш был вместе с мамой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинск попал в ТОП-3 самых хамских городов
Перенесшие онкологию дети из Челябинской области поедут на Всемирные игры победителей
Бывших чиновников из Челябинска будут судить за строительство элитных дач на месте детского лагеря
В новый репертуар поющего фонтана в Челябинске включили песни ABBA и Ванессы Мэй
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Челябинске на Шершнях утонул мужчина
В Челябинской области заключенный покончил с собой в день освобождения из колонии
Грузовик вспыхнул на дороге в Челябинской области
Таксист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Челябинске
Житель Челябинска любит гулять абсолютно голым
Неизвестное существо убивает домашних животных в Челябинской области
В Челябинской области обнаружили кладбище насекомых
В Челябинске семиклассница ранила себя ножом в школьном туалете
На Южном Урале разыскивают извращенца, пристававшего к ребенку
В Челябинской области такси с отвалившемся колесом врезалось в столб
Юрист из Челябинска поможет отцу Вани Фокина вернуть водительские права
В центре Челябинска уходит под землю тротуар из брусчатки
В Челябинскую область в конце мая вернулась зима
Южноуральцы обнаружили змеиное гнездо около железнодорожной станции
В Магнитогорске разыскивают 12-летнего подростка с гитарой
На Южном Урале усилится ветер
Как в Петергофе: на окраине Челябинска можно бесплатно посмотреть шоу фонтанов
Житель Челябинска отрезал голову собутыльнице
Уроженец Челябинска «отжал» у Урганта велосипед
Мотоциклист выжил после столкновения с газовозом в Челябинске
Бывший сослуживец Текслера возглавит главный телеканал Челябинской области