Бывших чиновников из Челябинска будут судить за строительство элитных дач на месте детского лагеря

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-20T14:51:34+03:00

На месте элитных дач у берега красивейшего озера должен был быть детский лагерь. Фото: Евгения ГУСЕВА.

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СК завершил расследование уголовного дела о застройке берега озера Увильды. На скамье подсудимых окажутся бывшие высокопоставленные чиновники из администрации Челябинска и правительства Челябинской области. Еще один фигурант находится в федеральном розыске.

Речь идет о возведении элитных дач в Аргаяшском районе. Десять лет назад на берегу одного из красивейших озер Урала планировали построить детский лагерь. Но обвиняемые провернули аферу, благодаря которой вместо него появились коттеджи для VIP-персон.

Хозяева элитного жилья оформили право пользования земельными участками. Ущерб государству оценили в 2 млн. руб. Сейчас по суду документы на землю признаны недействительными, но элитные дачи никуда не делись.

В афере обвиняют пять человек:

— бывший заместитель губернатора Челябинской области Александр Уфимцев;

— бывший глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин;

— экс-директор областного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Илья Пруцких;

— экс-начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров;

— экс-директор учреждения культуры «Спартак» Андрей Григорьев.

Последние трое проходят по уголовному делу о мошенничестве. Скоро их будут судить.

— Уголовное дело в отношении Уфимцева выделено в отдельное производство. Обвиняемый скрывается от следствия и объявлен в федеральный розыск. Дело в отношении Валишина, который выдавал разрешение на строительство, уже находится в суде, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники ФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU