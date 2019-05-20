Перенесшие онкологию дети из Челябинской области поедут на Всемирные игры победителей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-20T14:58:30+03:00

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Под Челябинском прошел региональный этап Всемирных игр победителей. Это спортивные состязания для детей, которые перенесли онкологию и теперь могут жить полной жизнью, сообщает организатор игр благотворительный фонд «Искорка».

Челябинские игры — самые масштабные по количеству участников в нашей стране. В этом году на состязания пришли больше 250 ребятишек. Они соревновались в восьми видах спорта, сдавали нормы ГТО и посетили десяток мастер-классов.

Фото: Сергей Коляскин.

На церемонии закрытия дети получили подарки, купленные на средства народного сбора. Организаторы постарались сделать их современными, нужными. Малыши получили самокаты и 3D ручки, а подростки — рюкзаки, фитнес-браслеты, портативные колонки и наборы косметики. У детей было море эмоций.

Десять лучших спортсменов теперь поедут на Всемирные игры победителей в Москву.

— Игры победителей — это праздник героев. Глядя на них, ребята, которые еще проходят лечение, наберутся решимости и тоже победят свою болезнь, — говорит и.о. министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU