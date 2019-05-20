2019-05-20T14:58:30+03:00
Общество

Перенесшие онкологию дети из Челябинской области поедут на Всемирные игры победителей

Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Фото: Сергей Коляскин.Фото: Сергей Коляскин.
Изменить размер текста:

Под Челябинском прошел региональный этап Всемирных игр победителей. Это спортивные состязания для детей, которые перенесли онкологию и теперь могут жить полной жизнью, сообщает организатор игр благотворительный фонд «Искорка».

Челябинские игры — самые масштабные по количеству участников в нашей стране. В этом году на состязания пришли больше 250 ребятишек. Они соревновались в восьми видах спорта, сдавали нормы ГТО и посетили десяток мастер-классов.

Фото: Сергей Коляскин.

Фото: Сергей Коляскин.

На церемонии закрытия дети получили подарки, купленные на средства народного сбора. Организаторы постарались сделать их современными, нужными. Малыши получили самокаты и 3D ручки, а подростки — рюкзаки, фитнес-браслеты, портативные колонки и наборы косметики. У детей было море эмоций.

Десять лучших спортсменов теперь поедут на Всемирные игры победителей в Москву.

— Игры победителей — это праздник героев. Глядя на них, ребята, которые еще проходят лечение, наберутся решимости и тоже победят свою болезнь, — говорит и.о. министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинск попал в ТОП-3 самых хамских городов
Бывших чиновников из Челябинска будут судить за строительство элитных дач на месте детского лагеря
В новый репертуар поющего фонтана в Челябинске включили песни ABBA и Ванессы Мэй
Волонтеры Челябинска собирают деньги, чтобы родителей пускали в реанимацию к детям
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Челябинске на Шершнях утонул мужчина
В Челябинской области заключенный покончил с собой в день освобождения из колонии
Грузовик вспыхнул на дороге в Челябинской области
Таксист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Челябинске
Житель Челябинска любит гулять абсолютно голым
Неизвестное существо убивает домашних животных в Челябинской области
В Челябинской области обнаружили кладбище насекомых
В Челябинске семиклассница ранила себя ножом в школьном туалете
На Южном Урале разыскивают извращенца, пристававшего к ребенку
В Челябинской области такси с отвалившемся колесом врезалось в столб
Юрист из Челябинска поможет отцу Вани Фокина вернуть водительские права
В центре Челябинска уходит под землю тротуар из брусчатки
В Челябинскую область в конце мая вернулась зима
Южноуральцы обнаружили змеиное гнездо около железнодорожной станции
В Магнитогорске разыскивают 12-летнего подростка с гитарой
На Южном Урале усилится ветер
Как в Петергофе: на окраине Челябинска можно бесплатно посмотреть шоу фонтанов
Житель Челябинска отрезал голову собутыльнице
Уроженец Челябинска «отжал» у Урганта велосипед
Мотоциклист выжил после столкновения с газовозом в Челябинске
Бывший сослуживец Текслера возглавит главный телеканал Челябинской области