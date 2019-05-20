Челябинск попал в ТОП-3 самых хамских городов

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-20T15:21:30+03:00

По данным социологов, жители Челябинска часто хамят друг другу. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

По мнению социологов, по уровню грубости южноуральская столица уступает только Перми

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Челябинск оказался на втором месте в так называемом рейтинге самых хамских городов России. «Золото» отдали Перми. А третье место — Саратову. Таковы данные социологического опроса, который провели специалисты маркетингового агентства.

— Офигели совсем с этими опросами! По каким критериями эти сволочи считают нас хамами? — возмутились некоторые жители Челябинска в соцсетях.

Во время опроса респондентами задавали три вопроса:

— Как часто сталкиваетесь с хамством?

— Где Вам чаще всего хамят?

— Сами-то частенько хамите?

Видимо, участвовавшие в опросе челябинцы заявляли, что хамы им встречаются нередко. Или вообще нагрубили в ответ социологам.

Отметим, после Саратова в ТОП-10 идет Москва. Следом за ней Брянск и Екатеринбург. А городами с самыми приличными жителями признали Санкт-Петербург и Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU