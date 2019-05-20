Челябинск попал в ТОП-3 самых хамских городов
Челябинск оказался на втором месте в так называемом рейтинге самых хамских городов России. «Золото» отдали Перми. А третье место — Саратову. Таковы данные социологического опроса, который провели специалисты маркетингового агентства.
— Офигели совсем с этими опросами! По каким критериями эти сволочи считают нас хамами? — возмутились некоторые жители Челябинска в соцсетях.
Во время опроса респондентами задавали три вопроса:
— Как часто сталкиваетесь с хамством?
— Где Вам чаще всего хамят?
— Сами-то частенько хамите?
Видимо, участвовавшие в опросе челябинцы заявляли, что хамы им встречаются нередко. Или вообще нагрубили в ответ социологам.
Отметим, после Саратова в ТОП-10 идет Москва. Следом за ней Брянск и Екатеринбург. А городами с самыми приличными жителями признали Санкт-Петербург и Владивосток.
ИСТОЧНИК KP.RU