СЕГОДНЯ 04:44 2019-05-21T04:44:30+03:00

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Житель Челябинска увидел, как круто парень на улице исполняет финты с длинной палкой, снял на телефон и выложил в группу «ВКонтакте».

— Мастер у ТЦ «Горки». ЧТЗ может спать спокойно, — попытался пошутить автор поста.

Молодой каратист пять лет живет в шалаше в Челябинске.

Наверняка, все видели нечто подобное в боевиках. В карате есть стили ведения боя с различным оружием, в том числе с палкой. Возможно, молодой человек занимался в такой секции. А, может, сам научился. Это умение для него может быть не просто хобби, а жизненной необходимостью. Ведь парень, как оказалось, живет на улице.

— Это Паша. Ему 26 лет. Живет в шалаше у «Горок» уже лет 5. Периодически с сестрой привозим ему ужин. Если у кого то есть возможность сделать доброе дело, можете ему тоже помогать. Только не обижайте его, пожалуйста, — написала жительница Челябинска Татьяна Майер.

Шалаш бездомный Паша построил из пленки и досок. Иногда ночует в храме ночует или на мойке, где подрабатывает. У него есть сестра, но к себе его почему-то не берет. Про родителей говорить не хочет. Как он оказался на улице, не известно.

— Пьяным его никогда не видела. Только дрожащим от холода. Выглядит порядочным. Когда первый раз привезла ему еду, его не было на месте. Поехали второй раз — застали. Смотрю: пакет, который я ему оставляла в его отсутствие, не тронут. Говорит: «Так пакет же чужой. Я не знал, что это мне». Потом начала писать, что это ему от меня, — рассказала Татьяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU