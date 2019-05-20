В Челябинской области спасли сокола, занесенного в Красную книгу

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-20T18:08:59+03:00

У пернатого серьезно травмировано крыло, даже после лечения в дикой природе ему не выжить

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В лесу на севере области местные жители нашли маленькую хищную птицу со сломанным крылом. Позвонили в Челябинское орнитологическое общество и попросили помощи. Орнитологи оперативно выехали за пернатым. «Маленькой птичкой» оказался сапсан — сокол, занесенный в Красную книгу России. Ему срочно требовалась медицинская помощь.

— Мы получили разрешение на транспортировку и доставили сокола в Министерство экологии области, а после — на ветеринарный осмотр. В госпитале хищнику сделали компьютерную томографию. Она показала перелом правой плечевой кости. Врачи объяснили: возможно, потребуется операция. Но прежде нужно удостовериться, что у птицы адекватный аппетит и нормальное пищеварение. Операция по сбору кости сложная, но у сапсана стопроцентные шансы выжить и без нее. Правда, вернуться в дикую природу он уже не сможет, — рассказали в Челябинском орнитологическом обществе.

Пернатому сделали компьютерную томографию.

Для лечения и реабилитации краснокнижного хищника отвезли в челябинский зоопарк. Здесь ему приготовили отдельный вольер на время карантина.

Сейчас сапсан поправляется. Карантин скоро закончится, и его переведут в общий вольер. Теперь зоопарк станет для него домом.

Сапсан занесен в Красную книгу России. Фото: Челябинское орнитологическое общество

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ИСТОЧНИК KP.RU