В Челябинске пропал 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 18:43 2019-05-20T18:56:59+03:00

Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, позвоните в полицию по номеру 02. Фото: Легион-СПАС

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Ваня Руднов ушел из дома по улице Бульдозерная 8 мая и до сих пор не вернулся. Подростка вторую неделю ищут близкие и полиция. К поискам присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы: на вид 16 лет, рост 172 см, среднее телосложение, волосы русые, средней длины, глаза серые. Иван был в синих спортивных брюках, зеленой футболке и черных кроссовках.

Пользователи соцсетей пишут в комментариях, что видели парня, похожего на Ивана, 19 мая. Одни заметили подростка в 47-ом микрорайоне, другие — возле гостиницы «Виктория».

Если вы знаете, где находится Иван Руднов, или видели его на улице, позвоните по телефонам: 8-908-053-41-39 Александр, 8-951-455-13-17 Татьяна или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU