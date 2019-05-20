В Челябинске пропал 15-летний подросток
Ваня Руднов ушел из дома по улице Бульдозерная 8 мая и до сих пор не вернулся. Подростка вторую неделю ищут близкие и полиция. К поискам присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.
Приметы: на вид 16 лет, рост 172 см, среднее телосложение, волосы русые, средней длины, глаза серые. Иван был в синих спортивных брюках, зеленой футболке и черных кроссовках.
Пользователи соцсетей пишут в комментариях, что видели парня, похожего на Ивана, 19 мая. Одни заметили подростка в 47-ом микрорайоне, другие — возле гостиницы «Виктория».
Если вы знаете, где находится Иван Руднов, или видели его на улице, позвоните по телефонам: 8-908-053-41-39 Александр, 8-951-455-13-17 Татьяна или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU