Челябинцев приглашают подлечиться с помощью «эффекта Моцарта»

СЕГОДНЯ 19:08 2019-05-20T19:08:56+03:00

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То, что музыка великого композитора лечит, первым убедился французский врач и изобретатель Альфред Томатис. С помощью прослушивания Моцарта он избавил кинозвезду Жерара Депардье от заикания и проблем со слухом.

Американские нейробиологи Гордон Шоу и Марк Боднер стали изучать этот феномен, проводя испытания на пациентах. И пришли к выводу: у тех, кто слушает музыку Моцарта, активизируются почти все участки коры головного мозга.

У челябинской публики есть возможность на себе проверить «эффект» Моцарта». Его сочинения 21 мая в концертном зале «Родина» исполнят солисты-инструменталисты и вокалисты Челябинской филармонии. А музыкальный психолог Анастасия Федина поведает об особенностях восприятия произведений венского классика,

— На концерте челябинские слушатели приобщатся к исследованию феномена музыки австрийского композитора, — рассказали газете «Комсомольская правда» - Челябинск в филармонии. — Его произведения стали бессмертными, а чувства, воплощенные им в звуках более 200 лет назад, и сейчас задевают за живое.

Зал органной и камерной музыки «Родина» (ул. Кирова, 78).

Начало концерта в 18.30.

Цена билета: 200 — 350 руб.

Справки по тел. 724-31-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU