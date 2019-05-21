2019-05-21T04:46:38+03:00
Общество

«Вот жизнь приперла!» Жителей Челябинска удивила хозяйка «Мерседеса», торгующая шампунями на улице

Но ее история оказалась еще интереснее
Ирина КАРЕЛИНА
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Женщина на "Мерсе" торгует косметикой на улице. Фото: pikabu.ruЖенщина на "Мерсе" торгует косметикой на улице. Фото: pikabu.ru
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В Ленинском районе Челябинска напротив ТК «Стрелец» часто можно увидеть женщину, продающую шампуни, гели для душа и прочую бытовую химию. Сидит она прямо у дороги, расставив свое добро на раскладном столике. Но обычной уличной торговкой ее не назовешь...

— Иду по Челябинску и вижу зеленый «Мерседес» с девушкой внутри, а рядом столик с косметикой. Думаю: странно, но бывает. А через пять минут иду обратно, а эта девушка из «Мерседеса» выкладывает товар и клеит ценники на бутылочки... Вот жизнь приперла! — написал в соцсети pikabu горожанин с ником Alexnaftolin.

Авто поста подумал, что торговать на улице хозяйку дорогой иномарки заставила тяжелая финансовая ситуация. Но все оказалось иначе.

— Это на «Авроре». Она там лет пять минимум торгует парфюмом и сигаретами. «Мерин» появился в том году. До этого была шушлайка из 90-х, — написал житель Челябинска с ником GoldOrda.

Так что зря многие смеются над продавцами всяческих «Орифлейм» и «Эйвон».

Диалог под фото с продавщицей:

— Она торговлей химией заработала на «Мерс». А ты на своей работе что заработал?

— А я себе заработал грыжи позвоночные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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