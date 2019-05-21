«Мамы с колясками — каскадеры?» В Челябинской области нашли самый экстремальный пандус
В городе Озерске Челябинской области есть торговый центр «Русь». Вход — на втором этаже. Туда можно подняться на эскалаторе. Правда, он не всегда работает. Да и с колясками им пользоваться нельзя по правилам безопасности. Но, казалось бы зачем, ведь есть лестница с пандусом!
— Администрация магазина «Русь», вы реально думаете, что мама с коляской — скалолаз или каскадер, а инвалиды-колясочники — вообще экстремалы? — возмутился житель Озерска в группе «ВКонтакте».
Говорят, этому суровому пандусу уже лет 30. Родители поделились своими впечатлениями от него:
— У меня сыну 19. Там всегда такая горка была, и ничего — поднимал по ней коляску в свое время, — написал Игорь Банных.
— Лет так 20 назад я один единственный раз покатила коляску со своим ребенком по этой горке и научилась материться! — вспомнила Алена Сухарева.
— Поэтому я и не хожу в этот магазин, — высказалась мама малыша Анастасия Пауль.
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ИСТОЧНИК KP.RU