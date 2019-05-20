Стая собак набросилась на 8-летнюю школьницу в Челябинской области

СЕГОДНЯ 20:20 2019-05-20T20:38:53+03:00

Жильцы давно жалуются на собак в этом дворе. Фото: группа во ВКонтакте «Любимый Златоуст»

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В Златоусте бродячие псы покусали ребенка. На помощь девочке пришли соседи, увидевшие происходящее в окно. ЧП произошло днем 17 мая, у дома №15 по улице Бориса Ручьева.

— Стая из шести крупных собак напала на 8-летнюю девочку. Она живет в этом доме. Я увидела это в окно, закричала, что было сил. Вместе со старшим сыном выбежала на улицу, чтобы спасти ребенка. Увидев нас и услышав наши крики, стая моментально бросилась терзать девочку и удалилась. Сын взял малышку на руки и понес домой. Мы вызвали «скорую» и родителей. А вот милиция отказалась от участия в этом процессе, объяснив, что они такими случаями не занимаются, — написала в соцсетях очевидец Наталья Мишина.

У девочки множественные укусы и ссадины. Фото: группа во ВКонтакте «Любимый Златоуст»

По ее словам, бродячих псов прикармливают сердобольные бабушки. Поэтому собаки и идут в этот двор. Сейчас жильцы добиваются от местных властей, чтобы агрессивную стаю отловили.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сообщили, что пока родители школьницы и другие жители с письменным заявлением по факту нападения собак в полицию не обращались.

В Златоусте это уже второе нападение собак на ребенка в этом году. В марте бродячая собака разодрала лицо школьнице прямо на детской площадке. Тогда «Комсомолка» просила чиновников рассказать, как в городе решают проблему с бродячими собаками. Местные власти ответили, что с начала апреля организуют отлов, а в скором времени начнут строить приют. Но, по словам горожан, бродячих собак на улице меньше не стало.

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ИСТОЧНИК KP.RU