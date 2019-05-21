Туристка из Челябинской области засудила ТЦ в Сочи за скользкий пол
Несчастный случай с жительницей Миасса произошел летом прошлого года. Во время отдыха на сочинском курорте женщина поскользнулась на мраморных ступенях местного ТЦ и сломала колено. Отпуск был испорчен. Травма оказалась серьезной — лечиться пришлось долго.
Обращение в полицию результатов не принесло. В возбуждении уголовного дела против ТЦ ей отказали. Тогда туристка подала иск в суд. Моральный и физический вред она оценила в 300 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил ее требования лишь частично.
— Представители компании-ответчика на заседания не явились. Данных о безопасности входа в ТЦ не предоставили. В итоге суд признал торговый комплекс виновным и постановил взыскать с него 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда пострадавшей, 2 тысячи — за лечение и 3 тысячи — за юридические расходы, — рассказали в Миасском городском суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU