2019-05-21T06:05:29+03:00
Общество

Алексей Текслер потребовал отчетов от властей Челябинска и Златоуста по вывозу мешков с мусором

Если обнаружатся нарушения его распоряжения, отставок не миновать
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске и Златоусте мешки с мусором, собранным во время субботника, долго не вывозили на полигоны ТКО. Фото: Архив "КП".В Челябинске и Златоусте мешки с мусором, собранным во время субботника, долго не вывозили на полигоны ТКО. Фото: Архив "КП".
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В пятницу, 17 мая, на аппаратном совещании с главами муниципальных образований Челябинской области руководитель региона Алексей Текслер потребовал в течение трех дней вывезти на полигоны мешки с собранным во время субботников мусором. Сам факт небрежного отношения к человеческому труду, когда собранный людьми мусор, неделями после субботников не был вывезен, главе Челябинской области не понятен:

— Призываем людей выйти на генеральную весеннюю уборку и не можем толком все организовать — это возмутительно.

К острой теме Текслер вернулся 20 мая, на аппаратном совещании с заместителями и руководителями министерств: три дня миновали.

— Практически все районы и муниципалитеты с задачей собрать и вывезти мешки с мусором справились на 99,9%. Два муниципалитета, по которым оставались вопросы, — Златоуст и Челябинск. Я поставил задачу буквально в течение нескольких часов, путем честного и справедливого контроля, подтвердить или опровергнуть эту информацию с выездом соответствующих комиссий. Если мое поручение не выполнено, последуют кадровые решения в отношении ответственных лиц, — заявил накануне Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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