2019-05-21T08:31:48+03:00
Общество

На Южном Урале заработали вертолеты санавиации

Два санитарных борта доставили первых пациентов в больницы Челябинска и Магнитогорска
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиФото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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В Челябинской области два вертолета санавиации совершили свои первые вылеты. Одно воздушное судно базируется в Челябинске, другое — в Магнитогорске.

— Первый спецрейс прошел 16 мая. Тяжелого пациента из села Октябрьское санитарный борт доставил в Челябинскую областную клиническую больницу. В Магнитогорске первый вылет состоялся 17 мая, — рассказала сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения Челябинской области Наталья Казанцева.

Благодаря санитарной авиации можно в кратчайшие сроки доставить экстренных больных в те медучреждения, где есть все необходимое для спасения их жизни и здоровья.

Как пояснили в ведомстве, в первую очередь вертолет хотят использовать для перевозки в больницы пациентов с инсультами, инфарктами и различными сложными травмами. Планируется, что до конца этого года вертолетами перевезут около 530 пациентов. На развитие службы санавиации из областного и федерального бюджетов выделили 92 миллиона рублей.

В целом санитарная авиация доставляет тяжелых пациентов в больницы в 3-4 раза быстрее, чем машины скорой помощи. Кроме того, «небесные санитары» способны забирать больных из труднодоступных районов, куда не доберется ни одна наземная бригада.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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