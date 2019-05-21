В Челябинской области детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребенка
Прокуратура потребовала от детского сада в Катав-Ивановске возместить ребенку моральный вред за полученную травму.
Установлено, что в период пребывания в образовательном учреждении 4-летний воспитанник чуть не лишился глаза. За малышом недосмотрела воспитатель. Чтобы спасти зрение, мальчику потребовалось операция и длительное лечение.
— Проверка показала, что ребенок травмировался по вине образовательного учреждения, не обеспечившего в полной мере безопасность своих воспитанников. В интересах воспитанника прокурор потребовал взыскать с детского сада компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, — сообщает прокуратура Челябинской области.
Суд с требованием прокуратуры согласился. Теперь детсаду придется выплатить пострадавшему ребенку 200 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU