Оружейники Златоуста подарят Сергею Лазареву меч с гравировкой сцен из клипа «Scream»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-21T12:06:42+03:00

Это презент за мощное выступление в Тель-Авиве

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Мастера компании «Арт-Грани», которая специализируется на выпуске декоративного оружия, решили увековечить поездку Сергея Лазарева на «Евровидение-2019», которое прошло на днях в Тель-Авиве.

Оружейники из Златоуста подарят певцу стальной меч с изображением кульминационных сцен из клипа «Scream». Меч длиною около метра отлит из высоколегированной стали, металла и покрыт золотом высшей пробы. По форме он напоминает легендарный меч короля Артура — Эскалибур.

На одной стороне клинка гравировщик изобразил историю мальчика, который защищает свою подругу от волков, драконов и бури. С другой красуется название конкурса и его слоган «Dare to Dream» («Не бойся мечтать» — англ.).

— Нашу команду вдохновила песня Сергея. А в его клипе есть меч — исторический знак победителя. Вот мы и решили преподнести певцу подарок за достойную презентацию нашей страны, — говорит директор компании Владимир Васюхин.

Оружейники замечают, что, вопреки официальным итогам конкурса, для россиян победителем остается Сергей.

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ИСТОЧНИК KP.RU