2019-05-21T13:26:33+03:00
Общество

Аналитики посчитали, сколько стоить приготовить окрошку в Челябинске

Летний суп в южноуральской столице один из самых дешевых в стране
Валентина ВАГАНОВА
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Окрошка - одно из самых популярных летних блюд.Окрошка - одно из самых популярных летних блюд.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Лето никто не отменял, даже если пока на улице прохладно. А как только солнце начнет печь, мы вспомним про холодную, спасительную окрошку. Аналитики «Яндекса» посчитали, сколько стоит приготовить этот традиционный летний суп в разных городах страны.

Выяснилось, что в Челябинске окрошка одна из самых дешевых. Набор продуктов для пяти порций обходится в среднем в 260 рублей. Больше всего нужно потратить на колбасу — 82 руб. и квас — 58 руб.

— Средняя стоимость набора продуктов на окрошку в России — 281 руб. Самая дорогая окрошка в Москве — 343 руб. На втором и третьем месте Красноярск и Екатеринбург. Дешевле всего приготовление окрошки обходится в Перми — 246 руб., — отмечают аналитики.

За основу исследования взян традицонный рецепт. Инфографика: пресс-служба Яндекса

За основу исследования взян традицонный рецепт. Инфографика: пресс-служба Яндекса

В исследовании использовались данные чеков за апрель-май из приложения «Едадил» — оно позволяет узнавать о скидках и акциях в магазинах. Пользователи сканируют чеки через него, чтобы получить кэшбэк. Ингредиенты окрошки встречались в 2,7 миллиона таких чеков.

Цены, полученные в результате исследования, стремятся к минимальным. Скорее всего, в чеках, которые изучали аналитики, много продуктов со скидкой или просто купленных по низкой цене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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