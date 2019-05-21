На Южном Урале пациентам с больными почками разрешили проходить гемодиализ дома

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-21T14:32:29+03:00

Раньше им приходилось тратить три дня в неделю на поездку в больницу

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Пациенты, чья жизнь зависит от процедуры гемодиализа, смогут проходить очищение крови от продуктов обмена и токсинов дома. Раньше им приходилось три раза в неделю приезжать в стационар и проводить там по восемь часов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

В Челябинской областной клинической больнице появились шесть аппаратов «Циклер», которые облегчат участь пациентов с хроническим недугом почек. Каждый аппарат - это устройство, упакованное в специальный чемодан на колесиках. Оно легко подключается, а сама процедура выполняется ночью, когда больной спит. Аппарат самостоятельно следит за процессом и передает информацию на компьютер или телефон лечащему врачу.

А этот прибор позволит лечиться дома. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области.

После того, как пациента научат пользоваться прибором, человек может взять «Циклер» в командировку и в путешествие. Сейчас в распоряжении нефрологов шесть «черных чемоданчиков». Два из них уже переданы в пользование пациентам.

ЧОКБ — единственная в Челябинской области клиника, внедрившая эту прогрессивную технологию.

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ИСТОЧНИК KP.RU