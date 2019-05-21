В Челябинске за два года сдадут 18 проблемных домов

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-21T15:53:15+03:00

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21 мая Алексей Текслер побывал на стройплощадках 18 долгостроев Челябинска, которые строятся с участием средств дольщиков. Глава региона назвал сроки сдачи многоэтажек. В течение двух лет квартиры получат те, кто вложи деньги в проекты компаний «Гринфлайт», «Речелстрой», «Град», «Возрождение».

— Обращаю внимание застройщиков, особенно тех, чьи объекты имеют высокую степень готовности: надо достроить дома. Сейчас эта работа не идет, и это меня абсолютно не устраивает. Будем жестко разбираться, — подчеркнул Текслер.

В Челябинской области 56 долгостроев. Как отметил Текслер, работа идет по всем объектам. Но около 4,5 тыс дольщиков пока не получили жилье, — сказал Текслер.

Побывал руководитель региона на стройплощадке ЖК «Бриз». Застройщик возводит в Челябинске семь многоэтажек. В ЖК «Бриз» 459 дольщиков. Но почти готов всего один дом. На встрече с дольщиками Текслер подчеркнул, что высотку достроят при помощи Фонда поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ КЖСИ. Идет поиск потенциальных инвесторов по строительству остальных домов ЖК.

За счет Фонда ЮУ КЖСИ осенью достроят дом на ул. Работниц.

Побывал Текслер в микрорайоне «Академ Riverside», где квартиры ждут 627 дольщиков. На встрече с ними руководитель региона отметил, что до конца нынешнего лета они получат квартиры. Такое обязательство взял на себя застройщик после встречи с руководителем области.

ИСТОЧНИК KP.RU