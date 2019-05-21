Дым видно из разных концов города: сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Магнитогорске
Пожар в промзоне начался около семи часов вечера 21 мая. Гигантский столб черного дыма был виден из разных частей города. В радиусе нескольких километров от места происшествия чувствуется сильный запах горелого пластика. Об этом жители Магнитогорска сообщают в социальных сетях.
На место ЧП выехали пожарные расчеты. Ликвидацией пожара занимаются 60 человек, привлечено 14 единиц техники.
- Возгорание произошло в цехе по изготовлению пластиковых панелей. Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Кроме самого цеха горят пластиковые панели, складированные на улице, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
По предварительным данным пострадавших нет. Из помещения цеха самостоятельно эвакуировались 16 человек.
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Пожар "Урал-пласт".
ИСТОЧНИК KP.RU