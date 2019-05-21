Дым видно из разных концов города: сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-21T19:19:54+03:00

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Пожар в промзоне начался около семи часов вечера 21 мая. Гигантский столб черного дыма был виден из разных частей города. В радиусе нескольких километров от места происшествия чувствуется сильный запах горелого пластика. Об этом жители Магнитогорска сообщают в социальных сетях.

На место ЧП выехали пожарные расчеты. Ликвидацией пожара занимаются 60 человек, привлечено 14 единиц техники.

- Возгорание произошло в цехе по изготовлению пластиковых панелей. Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Кроме самого цеха горят пластиковые панели, складированные на улице, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным пострадавших нет. Из помещения цеха самостоятельно эвакуировались 16 человек.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/710199" frameborder="0"></iframe> Пожар "Урал-пласт".

ИСТОЧНИК KP.RU