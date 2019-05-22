Лето будет! В Челябинск идет жаркая погода

СЕГОДНЯ 04:27 2019-05-22T04:27:56+03:00

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После нескольких очень теплых дней в середине мая в Челябинск вернулась прохладная погода, и горожане приуныли. Стали даже поговаривать: мол, вот и лето прошло. Народ с волнением поглядывал в прогноз погоды, но просвета не видел. Все тучи, дождь, да температура от +8 до +15 градусов максимум, да чуть ли не минус по ночам. На фоне отключения отопления и горячей воды — совсем грустно. И вот, наконец-то, стало ясно: лету быть!

До конца недели в Челябинске сохранится прохладная погода, но с понедельника столбик термометр поднимется выше 20 градусов Цельсия. Известно, что долгосрочный прогноз погоды не отличается точностью, но с первого дня лета синоптики обещают настоящую жару: воздух прогреется до +30 — +35 градусов Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU