В Зауралье неожиданно и эффектно открылся новый фонтан прямо на дороге
«Петродворец отдыхает», «Подсветки не хватает», «Зато машину помыл» — комментируют в соцсети «ВКонтакте» видео с автомобильного регистратора. Он снял момент, когда в Кургане на обочине прямо у дороги из земли вырвался мощный фонтан. Автомобиль проехал сквозь получившийся водопад.
Это не запланированная акция, а прорыв трубы. Однако, эффектно вышло. Случилось это 21 мая утром на ул. Галкина.
— Мало веселого! Фонтан-то из-под земли, поэтому водичка — с камнями, глиной, а также кусками железа и стекловаты от лопнувшей трубы, — пояснил зауральский автомобилист Александр Аникин.
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ИСТОЧНИК KP.RU