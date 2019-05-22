В Зауралье неожиданно и эффектно открылся новый фонтан прямо на дороге

СЕГОДНЯ 04:55 2019-05-22T04:58:08+03:00

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«Петродворец отдыхает», «Подсветки не хватает», «Зато машину помыл» — комментируют в соцсети «ВКонтакте» видео с автомобильного регистратора. Он снял момент, когда в Кургане на обочине прямо у дороги из земли вырвался мощный фонтан. Автомобиль проехал сквозь получившийся водопад.

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Это не запланированная акция, а прорыв трубы. Однако, эффектно вышло. Случилось это 21 мая утром на ул. Галкина.

— Мало веселого! Фонтан-то из-под земли, поэтому водичка — с камнями, глиной, а также кусками железа и стекловаты от лопнувшей трубы, — пояснил зауральский автомобилист Александр Аникин.

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ИСТОЧНИК KP.RU