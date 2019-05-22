2019-05-22T04:59:57+03:00
Происшествия

Байкер разбился на трамвайном кольце в Челябинске

Лидия ПЕСКОВА
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Байк остался на улице. Это значит, хозяин мог и погибнуть. Фото: сообщество "Челябинский транспорт".Байк остался на улице. Это значит, хозяин мог и погибнуть. Фото: сообщество "Челябинский транспорт".
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Очередная авария с участием мотоциклиста случилась в Челябинске. Поздно вечером во вторник, 22 мая, на трамвайном кольце по улице Ворошилова разбился водитель байка, сообщают очевидцы.

В соцетях появились фотографии с места аварии. У трамвайных путей лежит покореженный байк и шлем мотоциклиста. Самого пострадавшего на месте нет. Судьба хозяина мотоцикла доподлинно не известна. Но, судя по ситуации, он пострадал настолько сильно, что бросил своего железного коня на произвол судьбы.

— Хочу обратиться ко всем мотоциклистам. Не летите быстрее своего ангела хранителя, следите за собой, будьте осторожны, — пишет автор поста в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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