Байкер разбился на трамвайном кольце в Челябинске
Очередная авария с участием мотоциклиста случилась в Челябинске. Поздно вечером во вторник, 22 мая, на трамвайном кольце по улице Ворошилова разбился водитель байка, сообщают очевидцы.
В соцетях появились фотографии с места аварии. У трамвайных путей лежит покореженный байк и шлем мотоциклиста. Самого пострадавшего на месте нет. Судьба хозяина мотоцикла доподлинно не известна. Но, судя по ситуации, он пострадал настолько сильно, что бросил своего железного коня на произвол судьбы.
— Хочу обратиться ко всем мотоциклистам. Не летите быстрее своего ангела хранителя, следите за собой, будьте осторожны, — пишет автор поста в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU