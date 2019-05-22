«Полыхало на весь Парковый!» Жителей Челябинска напугал пожар

СЕГОДНЯ 05:21 2019-05-22T05:21:14+03:00

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Вечером 21 мая в группе «Парковый Челябинск» в ВК появились фотографии черного облака дыма.

— Что горит? — спрашивали обеспокоенные жители Северо-запада.

Очевидцы ответили, что горят лес и покрышки. Видимо, кто-то таким образом утилизировал отходы. В МЧС подтвердили по поводу подожженных покрышек в районе Шагола, огнем была охвачена площадь около 70 квадратных метров. Однако, спасатели заверили, что угрозы лесу нет. Пламя довольно быстро потушили.

Горели покрышки. Фото: vk.com/parkoviy_74

— Полыхало на весь Парковый! — подписала фотографии пожара Надежда Алексеева.

— У нас из окна хорошо видно было, но по фото не передать, как жутко страшно. Я вообще перепугалась, думала в машину сесть и подальше отъехать. Запаха не было, зато все в черном тумане, машины стоят, люди все стоят, дети туда бежали, ужас... — описала свои впечатления от пожара жительница «Паркового» Мария.

Напомним, в это же время полыхал крупный пожар в Магнитогорске.

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ИСТОЧНИК KP.RU