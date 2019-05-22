2019-05-22T05:29:01+03:00
Общество

Девушка из Челябинска попала в рейтинг Forbes

Алина Пязок вошла в тридцадку самых перспективных россиян до 30 лет
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Алина Пязок. Фото: социальные сети.Алина Пязок. Фото: социальные сети.
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Уроженка Челябинска Алина Пязок попала в тридцатку самых перспективных молодых россиян по версии Forbes.

— Алина Пязок наравне с Александром Гудковым, Айсултаном Сеитовым и еще несколькими влиятельными фигурами во многом ответственна за YouTube-революцию в российской поп-культуре. Именно ее «перу» принадлежат клипы китчевой группы «Little Big», включая главный хореографический «вирус» 2018 года — ролик «Skibidi», — объяснили свою позицию в Forbes.

Алина Пязок училась в 30-й школе Челябинска, с 15 лет снимала сюжеты для местного телеканала «Восточный экспресс». Пробовала поступить на бюджетное место во ВГИК, но попытка оказалась неудачной. Хотя сегодня, наверное, тот провал можно назвать счастливым поворотом судьбы. В итоге Алина поехала в Санкт-Петербург, где стала учиться на курсах фотодокументалиста при Союзе журанлистов . Тут же Алина Пязок попробовала себя в роли клипмекера и начала снимать видео музыкантам нестандартных жанров, в том числе для «Little Big».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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