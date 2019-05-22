В Челябинске девочка устроила танцы на подоконнике открытого окна
Житель Челябинска снял на видео ребенка, стоявшего на подоконнике на третьем этаже. Окно было открыто. Хуже того: увидев, что ее снимают, девочка стала позировать на камеру и танцевать. Автор видео предполагает, что малышка осталась без присмотра. Один неосторожный шаг, и могла случиться трагедия.
Инцидент произошел на ул. Чичерина. Видео попало в соцсети, и информацию передали в отдел полиции по делам несовершеннолетних.
Одни пользователи соцсети ругают родителей, которые оставляют детей без присмотра. Другие — операторов, которые снимают такое вместо того, чтобы велеть ребенку слезть с подоконника. Третьи — современных детей, которые что только не вытворяют на видео ради хайпа в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU