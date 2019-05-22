2019-05-22T06:15:32+03:00
Общество

Алексей Текслер провел заседание антинаркотической комиссии

Глава региона не устраивает ситуация в Челябинской области с большим числом наркозависимых
Ольга АНТОНОВА
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Глава региона Алексей Текслер провел заседание антинаркотической комиссии. Фото: gubernator74.ruГлава региона Алексей Текслер провел заседание антинаркотической комиссии. Фото: gubernator74.ru
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Как и по России, в Челябинской области снижается число наркопотребителей. В прошлом их стало меньше на 4,7 %, а за 10 лет — в два раза.

Но ситуация в корне не устраивает Алексея Текслера:

— В нашей области в прошлом году выявлено более 8 тыс преступлений, связанных с наркотиками. Несмотря на очевидное снижение к показателям 2017 года, это по-прежнему пугающая цифра, если понимать, что стоит за каждым преступлением. В подростковой и молодежной среде уровень толерантности к наркотикам высокий. Все больше тех, которые наркотики не употребляет, но сбывает их с для подработки. Мы должны выявить причины недостаточной эффективности антинаркотической деятельности, особенно среди детей и молодежи. Пока наркодилеры эффективно воздействуют на детские умы, чем родители и педагоги.

— Учителя должны иметь специальную системную подготовку, а не отрывочные знания по проблеме, — уверен Текслер.

Алексей Текслер подчеркнул, что к работе антинаркотической комиссии он будет относиться с особым вниманием. Глава региона поручил подготовить актуальную картину наркоситуации в регионе в разрезе городов и районов. Успешный опыт тиражируют в территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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