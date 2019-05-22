2019-05-22T09:09:45+03:00
Общество

В Челябинске нейрохирурги собрали череп малышке, выпавшей из окна

Сложнейшая операция спасла жизнь четырехлетней девочке
Лидия ПЕСКОВА
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Операция по спасению крохи продолжалась несколько часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.Операция по спасению крохи продолжалась несколько часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
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Нейрохирурги Челябинской областной детской клинической больницы провели сложную операцию четырехлетней девочке из Снежинска, которая 7 мая выпала из окна на втором этаже. Удар пришелся прямо на голову, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

— Череп ребенка был разбит на пять крупных и мелких осколков. Кроме того, девочка получила неосложненный перелом позвоночника», — говорит главный детский нейрохирург Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии ЧОДКБ Герман Сафронов.

Операция по спасению крохи продолжалась несколько часов. Нейрохирурги скрепили кости черепа специальными пластинами, которые позже рассосутся, не оставив следов. Девочке не придется делать повторную операцию по удалению «крепежного материала».

По словам медиков, маленькая Саша уже ходит и играет. Но впереди у ребенка курс реабилитации в специализированном отделении ЧОДКБ. Нейрохирурги предупреждают, что травмы, полученные при падении с высоты, часто приводят к гибели человека, и просят взрослых внимательнее следить за детьми, закрывать окна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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