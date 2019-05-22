2019-05-22T08:37:37+03:00
Общество

Продавец торгового центра в Челябинской области провалилась со второго этажа на первый

Рабочий день пострадавшей завершился на больничной койке
Лидия ПЕСКОВА
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На скорой женщину доставили в больницу.На скорой женщину доставили в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 19 мая. В ТК «Восток», который расположен в районе «машгородок» в Миассе, продавец одного из отделов провалилась со второго этажа на первый, рассказывают в социальных сетях очевидцы.

— При падении 57-летняя женщина получила ушибы конечностей и грудной клетки, а также черепно-мозговую травму. На место происшествия выезжала скорая помощь. Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии городской больницы № 2, — подтверждают факт падения медики.

Полиция проводит проверку несчастного случая. По неофициальным данным, женщина могла упасть в какое-то технологическое отверстие, прикрытое листом фанеры. Если так и случилось на самом деле, то руководству торгового комплекса придется отвечать за несоблюдение правил безопасности. Пострадавшая сможет отсудить материальную компенсацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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