Стала известна судьба бродячих собак, напавших на школьницу в Златоусте

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-22T09:52:44+03:00

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На днях стая бродячих собак изувечила восьмилетнюю школьницу из Златоуста. Девочку спасли соседи, заметившие нападение из окна. Ребенок лечится, а тем временем активисты одной из местных организаций занялись отловом опасной стаи, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда»-Челябинск».

— Местные активисты вместе с зоозащитниками организовали отлов собак на территории, где случилось несчастье. Животных стерилизуют и передадут в зоозащитные организации. Причина агрессии собак и степень ответственности должностных лиц будет установлена компетентными органами. Мы подали соответствующее обращение, — говорят активисты.

Известно также, что чиновники из мэрии Златоуста встретились с родителями ребенка и помогли им найти психолога дочке. Девочке также окажут помощь в дальнейшей реабилитации.

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ИСТОЧНИК KP.RU