За пустой холодильник горе-мамашу приговорили к исправительным работам в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-22T10:10:20+03:00

Теперь матери нужно доказать, что исправилась. Иначе девочек ей не отдадут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жительницу Нагайбакского района приговорили к десяти месяцам исправительных работ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает прокуратура Челябинской области.

— Не желая воспитывать 8-летнюю и 5-летнюю дочек, женщина выпивала, нигде не работала и не заботилась о своих детях. Девочки часто сидели голодными, к тому же мать могла закрыть их в холодном доме одних и уйти по знакомым, — говорят в прокуратуре.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и жестокое обращение с дочками на женщину завели уголовное дело (ст. 156 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

Обеих девочек отправили в детский дом Нагайбакского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU