За пустой холодильник горе-мамашу приговорили к исправительным работам в Челябинской области
Жительницу Нагайбакского района приговорили к десяти месяцам исправительных работ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает прокуратура Челябинской области.
— Не желая воспитывать 8-летнюю и 5-летнюю дочек, женщина выпивала, нигде не работала и не заботилась о своих детях. Девочки часто сидели голодными, к тому же мать могла закрыть их в холодном доме одних и уйти по знакомым, — говорят в прокуратуре.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и жестокое обращение с дочками на женщину завели уголовное дело (ст. 156 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.
Обеих девочек отправили в детский дом Нагайбакского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU