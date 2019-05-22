2019-05-22T10:47:52+03:00
Общество

Алексей Текслер добился от чиновников завершения субботников

Глава Челябинской области получил фотоотчеты с мест бывших свалок
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Алексею Текслеру доставили фотоотчет об уборке свалок из мешков с мусором. Фото: gubernator74.ruАлексею Текслеру доставили фотоотчет об уборке свалок из мешков с мусором. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

На аппаратном совещании с главами городов и районов руководитель Челябинской области поставил жесткие сроки в три дня вывезти на полигоны ТБО мешки с мусором, собранным во время субботников. Особый акцент Алексей Текслер сделал на Челябинске и Златоусте: там мешков было особенно много.

Отчетом для главы должны были стать фото в стиле «было — стало». Все эти дни чиновники муниципалитетов спешно наводили порядок.

С инспекцией по улицам Челябинска отправились специалисты регионального минстроя. Они и подготовили для Алексея Текслера фотоотчет. Оценку выполненной работе глава региона дал на своей официальной странице в сети Инстаграм:

— Видимо, нужно специально дать особое поручение на областном совещании, чтобы процесс пошел. Но главное, что за дело взялись — начали с десяти территорий с проблемой невывезенного после субботников мусора, сегодня осталась одна, и в ней вопрос решается прямо сейчас. Получил ту самую папку с фотографиями, а она уже успела устареть, картина улучшается постоянно.

Наказать чиновников можно, сложнее заставить их работать, объясняет Текслер. И добавляет, что работа должна делаться и без его постоянного контроля и специальных указаний. Расслабляться нельзя, ведь мусор будет появляться в любом случае.

— Организовать работу по сбору мусора, обеспечить контейнерами, и конечно, своевременно вывезти — это будет одним из показателей качества работы наших муниципалитетов, — подчеркнул Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пациентка с астмой умерла после назначенного ей лекарства в Челябинской области
За пустой холодильник горе-мамашу приговорили к исправительным работам в Челябинской области
Стала известна судьба бродячих собак, напавших на школьницу в Златоусте
В Челябинске маршрутка протаранила Kia Rio с женщиной за рулем
Продавец торгового центра в Челябинской области провалилась со второго этажа на первый
В Челябинске нейрохирурги собрали череп малышке, выпавшей из окна
Мамы с малышами замерзают в роддомах Челябинской области
Алексей Текслер провел заседание антинаркотической комиссии
В Челябинске девочка устроила танцы на подоконнике открытого окна
«Ушел в одном пиджачке». Еще один ребенок в Челябинске не ночевал дома
Девушка из Челябинска попала в рейтинг Forbes
«Полыхало на весь Парковый!» Жителей Челябинска напугал пожар
Байкер разбился на трамвайном кольце в Челябинске
В Зауралье неожиданно и эффектно открылся новый фонтан прямо на дороге
Лето будет! В Челябинск идет жаркая погода
У Челябинца забрали Audi Q5 за долги по алиментам и «коммуналке»
Дым видно из разных концов города: сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Магнитогорске
Прокуратура добивается реального срока для челябинского хирурга, виновного в гибели пациентки
В Челябинске за два года сдадут 18 проблемных домов
В Челябинске ушел из жизни создатель детской хоровой школы «Молодость»
На Южном Урале пациентам с больными почками разрешили проходить гемодиализ дома
Аналитики посчитали, сколько стоит приготовить окрошку в Челябинске
Оружейники Златоуста подарят Сергею Лазареву меч с гравировкой сцен из клипа «Scream»
В Челябинской области детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребенка
На Южном Урале заработали вертолеты санавиации