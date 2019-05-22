Алексей Текслер добился от чиновников завершения субботников

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-22T10:47:52+03:00

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На аппаратном совещании с главами городов и районов руководитель Челябинской области поставил жесткие сроки в три дня вывезти на полигоны ТБО мешки с мусором, собранным во время субботников. Особый акцент Алексей Текслер сделал на Челябинске и Златоусте: там мешков было особенно много.

Отчетом для главы должны были стать фото в стиле «было — стало». Все эти дни чиновники муниципалитетов спешно наводили порядок.

С инспекцией по улицам Челябинска отправились специалисты регионального минстроя. Они и подготовили для Алексея Текслера фотоотчет. Оценку выполненной работе глава региона дал на своей официальной странице в сети Инстаграм:

— Видимо, нужно специально дать особое поручение на областном совещании, чтобы процесс пошел. Но главное, что за дело взялись — начали с десяти территорий с проблемой невывезенного после субботников мусора, сегодня осталась одна, и в ней вопрос решается прямо сейчас. Получил ту самую папку с фотографиями, а она уже успела устареть, картина улучшается постоянно.

Наказать чиновников можно, сложнее заставить их работать, объясняет Текслер. И добавляет, что работа должна делаться и без его постоянного контроля и специальных указаний. Расслабляться нельзя, ведь мусор будет появляться в любом случае.

— Организовать работу по сбору мусора, обеспечить контейнерами, и конечно, своевременно вывезти — это будет одним из показателей качества работы наших муниципалитетов, — подчеркнул Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU