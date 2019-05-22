Пациентка с астмой умерла после назначенного ей лекарства в Челябинской области
В Коркино на скамью подсудимых попала врач-терапевт из поселка Роза. Из-за ее некорректных назначений умерла пациентка, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Пациентка страдала бронхиальной астмой средней степени тяжести. Однако врач-терапевт назначила ей противопоказанные лекараства. Когда женщина приняла препараты, у нее отказалось сердце. Вернуть женщину к жизни не смогли даже в реанимации.
— В марте 2018 года врач-терапевт городкой больницы поселка Роза назначила пациентке одновременный прием двух препаратов, которые, как сказано в инструкции, прямо противопоказаны в любой дозировке при любой форме бронхиальной астмы. Медик обладала необходимым образованием, чтобы понять опасность такого назначения, но проигнорировала требования безопасности, что привело к летальному исходу. Согласно заключению комиссии судебных экспертов, смерть пациентки наступила в результате нарушения функции сердечно-сосудистой системы, вызванной одновременным приемом двух назначенных препаратов, — говорят в прокуратуре.
Теперь медика будут судить за оказание услуг, повлекших смерть человека по неосторожности. Терапевту грозят шесть лет заключения.
Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU