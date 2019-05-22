Пациентка с астмой умерла после назначенного ей лекарства в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-22T10:51:39+03:00

Пациентка доверилась доктору, а та понадеялась на авось. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Коркино на скамью подсудимых попала врач-терапевт из поселка Роза. Из-за ее некорректных назначений умерла пациентка, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Пациентка страдала бронхиальной астмой средней степени тяжести. Однако врач-терапевт назначила ей противопоказанные лекараства. Когда женщина приняла препараты, у нее отказалось сердце. Вернуть женщину к жизни не смогли даже в реанимации.

— В марте 2018 года врач-терапевт городкой больницы поселка Роза назначила пациентке одновременный прием двух препаратов, которые, как сказано в инструкции, прямо противопоказаны в любой дозировке при любой форме бронхиальной астмы. Медик обладала необходимым образованием, чтобы понять опасность такого назначения, но проигнорировала требования безопасности, что привело к летальному исходу. Согласно заключению комиссии судебных экспертов, смерть пациентки наступила в результате нарушения функции сердечно-сосудистой системы, вызванной одновременным приемом двух назначенных препаратов, — говорят в прокуратуре.

Теперь медика будут судить за оказание услуг, повлекших смерть человека по неосторожности. Терапевту грозят шесть лет заключения.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU