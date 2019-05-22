В центре Челябинска отремонтируют сквер и построят памп-парк для экстрима
Битва за лакомый кусок земли между застройщиком и жителями нескольких домов в центре города завершилась победой горожан.
Высотки на перекрестке ул. Воровского и Свердловского пр. не будет. Уже летом запущенный участок под окнами дома № 21 по ул. Воровского перепланируют.
— Вымостим тротуарной плиткой тропинки, восстановим газоны, освещение, высадим деревья, — говорит глава Советского района Вячеслав Макаров.
Займутся и сквериком по ул. Плеханова, у института культуры. Появятся скамейки с элементами музыкальных инструментов, качели-диваны. Отремонтируют цветник и восстановят гранитное обрамление. Вымостят дорожки плиткой.
В планах — восстановление сквериков на перекрестке ул. Тимирязева и Цвиллинга, у памятника Стрелочнику на ул. Свободы; сквер на перекрестке ул. Елькина и Тимирязева. Большой ремонт обещают на площади Революции и у драмтеатра.
У ДК им. Колющенко появится первый в городе памп-трек — велосипедная трасса с чередованием ям, кочек и контруклонов.
В Федоровке отремонтируют пространство у ДК «Бригантина». В Смолино займутся сквером и пляжем.
Всего в районе восстановят 16 «зеленок». Цена вопроса — 70 млн руб. Это деньги из федерального, областного и городского бюджетов.
Памп-парк для экстрима. Фото: cheladmin.ru
ИСТОЧНИК KP.RU