2019-05-22T15:08:41+03:00
Общество

В центре Челябинска отремонтируют сквер и построят памп-парк для экстрима

В Советском районе приведут в порядок все запущенные «зеленки»
Ольга АНТОНОВА
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Таким обещают сделать скверик на ул. Воровского, 21. Фото: cheladmin.ruТаким обещают сделать скверик на ул. Воровского, 21. Фото: cheladmin.ru
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Битва за лакомый кусок земли между застройщиком и жителями нескольких домов в центре города завершилась победой горожан.

Высотки на перекрестке ул. Воровского и Свердловского пр. не будет. Уже летом запущенный участок под окнами дома № 21 по ул. Воровского перепланируют.

— Вымостим тротуарной плиткой тропинки, восстановим газоны, освещение, высадим деревья, — говорит глава Советского района Вячеслав Макаров.

Займутся и сквериком по ул. Плеханова, у института культуры. Появятся скамейки с элементами музыкальных инструментов, качели-диваны. Отремонтируют цветник и восстановят гранитное обрамление. Вымостят дорожки плиткой.

В планах — восстановление сквериков на перекрестке ул. Тимирязева и Цвиллинга, у памятника Стрелочнику на ул. Свободы; сквер на перекрестке ул. Елькина и Тимирязева. Большой ремонт обещают на площади Революции и у драмтеатра.

У ДК им. Колющенко появится первый в городе памп-трек — велосипедная трасса с чередованием ям, кочек и контруклонов.

В Федоровке отремонтируют пространство у ДК «Бригантина». В Смолино займутся сквером и пляжем.

Всего в районе восстановят 16 «зеленок». Цена вопроса — 70 млн руб. Это деньги из федерального, областного и городского бюджетов.

Памп-парк для экстрима. Фото: cheladmin.ru

Памп-парк для экстрима. Фото: cheladmin.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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